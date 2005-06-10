Der Ermittler
Folge 3: Zahltag
Aus Personalmangel übernimmt Hauptkommissar Paul Zorn zunächst selbst die Observierung des Zigarettenschmugglers, der unter Mordverdacht steht. Bevor sein Kollege Tim Rasch zur Verstärkung eintrifft, kommt es zu einer dramatischen Konfrontation, bei der auf Zorn geschossen wird. Mit Hochdruck wird nach den beiden flüchtigen Tätern gefahndet, während Zorn wegen seiner Beinverletzung im Krankenhaus liegt. Ungeduldig fiebert dieser aber seiner Entlassung entgegen, um so schnell wie möglich wieder selbst die Ermittlungen zu übernehmen. Doch sein Chef, Kriminaldirektor Henning Peters, besteht darauf, dass sein Mitarbeiter gleich im Anschluss die Reha wahrnimmt. Wenig begeistert checkt Zorn in der Rehaklinik ein und ist sauer, dass er statt eines Einzelzimmers mit dem übellaunigen Karl Toeller das Zimmer teilen muss. Schon bald weiß der Ermittler, dass der großkotzige Bauunternehmer ein unangenehmer Zeitgenosse ist, der seiner Frau und den beiden Söhnen das Leben schwer macht. Am nächsten Morgen ist Zorn fassungslos: Karl Toeller wurde in der Nacht brutal erstochen. Das Messer steckt noch in seiner Brust. Wie kann es sein, dass er als Zimmernachbar nichts mitbekommen hat? Und wer hatte ein Motiv, den 67-Jährigen zu töten, der nach einem Schlaganfall in der Rehaklinik war? Eigentlich krankgeschrieben, ermittelt Zorn dennoch und bemerkt schnell, dass der Verwaltungsdirektor der Klinik, Dr. Bernhard Droste, ungewöhnlich nervös auf seine Fragen reagiert. Bald kommt ans Licht, dass Karl Toeller wenige Tage vor seinem Tod die Praktikantin Nadine sexuell bedrängte. Hat deren Vater, der Pfleger Olaf, zu drastischen Mitteln gegriffen, um weitere Belästigungen für immer zu verhindern? Wusste Dr. Droste von diesem Fehltritt seines reichen Patienten oder sollen andere Vorgänge innerhalb der Klinik vertuscht werden? Schließlich kommt Paul Zorn einem seit Jahren gehüteten Geheimnis auf die Spur, das offensichtlich in Zusammenhang mit dem Mord steht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick