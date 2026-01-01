Der Germinator
Der Auswanderer Manfred Gilow sorgt in Hawkins als Chief of Police für Recht und Ordnung. Drogendelikte, Diebstähle und häusliche Gewalt: Im Revier des "Germinators" klicken regelmäßig die Handschellen.
Der Germinator – Ein Berliner sorgt für Recht und Ordnung in Texas
Manfred Gilow ist kein normaler Auswanderer. Der gebürtige Berliner hat etwas geschafft, was noch keiner vor ihm erreicht hat: Er ist der erste deutsche Polizeichef eines Departements in den Vereinigten Staaten von Amerika. Als Der Germinator räumt der muskulöse Polizist seit seinem Amtsantritt auch ordentlich in seinem Revier auf. Sein Einsatzgebiet ist das texanische 1400 Seelennest Hawkins, in dem es massive Probleme mit Drogen- und Alkoholmissbrauch gibt. Der vergangene Reichtum, der durch umliegende Ölquellen das Leben geprägt hat, ist schon lange am versiegen.
Polizeichef mit hartem Auftreten und weichem Herz
Da seine Vorgänger nicht wirklich an ihrem Job interessiert waren, wurde Hawkins immer mehr zu einem sozialen Brennpunkt. Unter Gilow allerdings ändert sich das nachweislich. Alleine durch regelmäßige Verkehrskontrollen und erhöhte Polizeipräsenz schafft es der Berliner, dass die Kriminalität schrittweise zurückgeht. Doch nicht nur das sorgt bei den Bürger*innen der Kleinstadt für Ansehen. Sie wissen ebenso zu schätzen, dass der gebürtige Deutsche, mit seiner Menschenkenntnis glänzt und Situation richtig einzuschätzen weiß. Ganz nach dem Motto harte Schale, weicher Kern, gelingt es dem ehemaligen Hotelfachmann auch brenzlige Situation gekonnt zu lösen.
Das er und sein neu zusammengestelltes Team oft in gefährlichen Situationen sind, liegt auch daran, dass in Texas fast alle Bürger*innen auf das Recht bestehen, eine Waffe zu besitzen. Zusammen mit Alkohol oder Drogen kann das zu lebensgefährlichen Einsätzen führen.
Kindheitstraum im Land der unendlichen Möglichkeiten
Obwohl er jahrelang in Hotels und auf Kreuzfahrtschiffen arbeitete, war es schon immer Manfreds Traum einmal die Polizeiuniform zu tragen. Nachdem er seine amerikanische Freundin Janet zur Frau nahm, machte er aus seinem Traum Wirklichkeit. Die Serie Der Germinator zeigt den sympathischen Berliner in seiner Aufgabe als Polizeichef und begleitet ihn und sein Team auf gefährlichen Einsätzen. Dabei wird deutlich, dass viel mehr in dem rauen Mann steckt, als man zuerst meinen könnte.
