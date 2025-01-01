Zum Inhalt springenBarrierefrei
280 Min.Ab 12

Das Beste kommt zum Schluss: Kurz vorm Jahreswechsel lässt Joyn die erfolgreichsten Streamer Deutschlands live in der Kölner Lanxess-Arena am 29.12.2022 gegeneinander antreten. Als Kapitäne wollen unter anderem Trymacs, MckyTV, Fritz Meinecke, Marc Eggers, Amar und Rewinside ihre Teams jeweils zum Sieg führen. Auf dem Weg zum Pokal gilt es, mehrere Spielrunden für sich zu entscheiden. Welches Team brilliert mit Geschick und Durchhaltevermögen und holt sich den Sieg?

