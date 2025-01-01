Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood
Ende der 1970er Jahre hält eine Mordreihe Los Angeles in Atem. Die "Hillside Stranglers" sind die beiden Cousins Kenneth Bianchi und Angelo Buono, die sich als Polizisten verkleidet, das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen, um sie anschließend kaltblütig zu erwürgen. In den Hügeln rund um die Stadt der Engel entsorgen sie die Leichen. Die Dokumentation versucht, Antworten auf offene Fragen zu finden.