Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Die Schrecklichen

KultKrimiStaffel 1Folge 11
Die Schrecklichen

Die SchrecklichenJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 11: Die Schrecklichen

58 Min.Ab 12

In einem Bach im Englischen Garten wird ein toter Mann gefunden. Die Obduktion ergibt, daß er völlig betrunken gewesen sein muß. Die Umstände lassen vermuten, daß der Mann ertränkt und beraubt wurde. Kommissar Keller und seine Assistenten finden das Lokal, in dem sich der Tote sinnlos betrunken hatte. Doch die Zeugenaussagen widersprechen sich, und so läßt Kommissar Keller einige alte Rentner, die vermutlich mehr über die Sache wissen, überwachen, was zu einer überraschenden Lösung des Falls führt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen