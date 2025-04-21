Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Der Tod des Herrn Kurusch

KultKrimiStaffel 4Folge 3
Der Tod des Herrn Kurusch

Der Kommissar

Folge 3: Der Tod des Herrn Kurusch

60 Min.Ab 12

Für den alten Kurusch gibt es nur ein einziges Vergnügen: An jedem Monatsersten kassiert er seine Mietgelder in bar. Wenn er seine Runde gemacht hat, trägt er über 12.000 Mark mit sich herum. Das weiß jedes Kind in der Umgebung. Und das weiß auch derjenige, der sich entschlossen hat, Herrn Kurusch zu überfallen. Aber aus dem Raubüberfall wird ein Mord.

