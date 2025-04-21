Der Kommissar
Folge 3: Der Tod des Herrn Kurusch
60 Min.Ab 12
Für den alten Kurusch gibt es nur ein einziges Vergnügen: An jedem Monatsersten kassiert er seine Mietgelder in bar. Wenn er seine Runde gemacht hat, trägt er über 12.000 Mark mit sich herum. Das weiß jedes Kind in der Umgebung. Und das weiß auch derjenige, der sich entschlossen hat, Herrn Kurusch zu überfallen. Aber aus dem Raubüberfall wird ein Mord.
