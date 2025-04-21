Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Ohne auf Wiedersehen zu sagen

KultKrimiStaffel 7Folge 4
Ohne auf Wiedersehen zu sagen

Ohne auf Wiedersehen zu sagenJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 4: Ohne auf Wiedersehen zu sagen

57 Min.Ab 12

Im Englischen Garten in München wird ein grausiger Fund gemacht: die Leiche eines erschlagenen Mädchens. Bald schon weiß der Kommissar, dass es sich um Inge Hansen handelt, die einige Wochen zuvor zusammen mit ihrer Freundin Franziska Danner von zu Hause ausgerissen ist, um in München ihr "Glück zu machen". Der Kommissar ahnt, dass Franziska - falls sie überhaupt noch lebt - in großer Gefahr ist. Jede Stunde ist kostbar. Zusammen mit Franziskas verzweifeltem Vater begeben sich der Kommissar und sein Team auf die Suche.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen