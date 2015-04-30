Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doku überStaffel 1Folge 2vom 30.04.2015
52 Min.Folge vom 30.04.2015Ab 6

Bäume stehen fest verwurzelt an einer Stelle. Oft über Jahrhunderte. Blumen wandern nicht, und Gräser laufen nicht davon. Trotzdem gilt beim Thema Pflanzen: Sie bewegen sich doch! Mit Hilfe neuester Hightech-Filmtechniken macht die Reihe Bewegungen sichtbar, die bislang im Verborgenen blieben. Die Zuschauer wechseln die Perspektive und sehen die Welt auf einmal aus der Sicht einer Pflanze. Zudem zeigen renommierte Botaniker, was der Mensch alles aus den Geheimnissen der Gewächse lernen kann.

