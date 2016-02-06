Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Pazifikkrieg

Angriff auf Japan

Doku überStaffel 1Folge 3vom 06.02.2016
Angriff auf Japan

Angriff auf JapanJetzt kostenlos streamen

Der Pazifikkrieg

Folge 3: Angriff auf Japan

50 Min.Folge vom 06.02.2016Ab 12

Im Frühjahr 1945 wird deutlich, dass der Preis für einen amerikanischen Sieg über Japan sehr hoch sein wird. Schließlich müsste das Inselreich erobert werden, und Armee und Bevölkerung scheinen fest entschlossen, buchstäblich bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Doch dann bereiten die USA einen Einsatz vor, mit dem der Widerstand ohne große eigene Verluste gebrochen werden soll: Am 6. August 1945 werfen sie über der Großstadt Hiroshima „Little Boy“ ab – die erste Atombombe der Geschichte...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Pazifikkrieg
Doku über
Der Pazifikkrieg

Der Pazifikkrieg

Alle 1 Staffeln und Folgen