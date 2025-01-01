Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 6: Folge 6
46 Min.Ab 6
Stubenreinheit, Autofahren, alleine Bleiben: Welpen - und ihre Besitzer - müssen gerade am Anfang viel lernen. Einer, der weiß, welche Herausforderungen das mit sich bringt, ist Hundetrainer André Vogt: Jede Woche empfängt er die süßen Wauzis und ihre Besitzer in einem speziell eingerichteten Loft zum Schulunterricht. Spaß und Spiel aber auch Chaos und Konflikte sind vorprogrammiert. Traumhund oder Problemfall: Wie werden sich die kuscheligen Fellnasen entwickeln?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick