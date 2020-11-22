Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 7: Folge 7
46 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6
Welpentrainer André Vogt bringt seinen Schützlingen ein neues Kommando bei. Während Emma und Moose die neue Herausforderung problemlos meistern, haben Carlos und Toffi noch immer Schwierigkeiten ihren Besitzern Folge zu leisten. Auch Lina Larissa Strahls Hund Ilvie macht fleißig Fortschritte. Außerdem müssen sich die kleinen Racker auf einem Stand-Up-Paddle behaupten, was nicht jedem gleich auf Anhieb gelingt.
