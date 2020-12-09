Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 3: Folge 3
46 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 6
Für sechs kleine Hundewelpen steht eine besondere Lektion auf dem Programm: André Vogt hat einen Slalomparcours vorbereitet, bei dem die Vierbeiner ganz genau auf seine Körpersprache achten müssen. Außerdem will André seinen Schützlingen beim Training mit einer Rettungsdecke die Angst vor neuen Geräuschen und Untergründen nehmen. Kann er dabei auch den schüchternen Toffi aus der Reserve locken?
