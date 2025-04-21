Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Staffel 1Folge 10
Folge 10: Hoffmanns Höllenfahrt

60 Min.Ab 12

Bis zu dem Abend im Frühjahr, als er zufällig die leicht beschwipste, von einer Party nach Hause radelnde Nachbarstochter Anneliese trifft, ist der Fernsehtechniker Richard Hoffmann ein treusorgender, liebenswerter Familienvater. Von der Stunde der folgenschweren Begegnung an aber hat Herr Hoffmann keine ruhige Minute mehr. Und Oberinspektor Derrick muß sich zusammen mit seinem Assistenten Harry Klein um den Mord an einem jungen Mädchen kümmern, dessen Leiche auf dem städtischen Müllabladeplatz gefunden wird.

