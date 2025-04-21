Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naujocks trauriges Ende

Drei Schüsse lassen einen Taxifahrer und seine beiden Fahrgäste, die er gerade absetzen will, erschreckt aufhorchen. Um sich zu vergewissern, was vorgefallen ist, laufen sie zu einem Appartementhaus. In der Nähe des Eingangs finden sie einen auf dem Rücken liegenden schwerverletzten Mann. Für eine Erste Hilfeleistung ist es jedoch, so ihre Befürchtungen, schon zu spät. Als die Kripo am Tatort eintrifft, ist der Mann tot. Anhand der bei ihm gefundenen Ausweispapiere ist seine Identifizierung reine Routinesache: Alfred Naujock, ein verheirateter Industriekaufmann.

