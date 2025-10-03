Detektiv Conan
Folge vom 03.10.2025: Das versiegelte Fenster (1)
24 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Conan und seine Freunde befinden sich auf dem Weg zu Sonokos Wochenendhaus im Wald. Als sie an einer eingestürzten Brücke ankommen und nicht mehr weitergehen können, wollen sie Sonokos Schwester kontaktieren, die sie abholen soll. Da es keinen Handyempfang gibt, suchen sie eine nahegelegene Villa auf, um dort ein Telefon zu benutzen. Das Anwesen wird von einer Band bewohnt, die das Haus sehr günstig bekommen hat, da es dort spuken soll ...