Die Liebe der Rechtsanwältin Eri KisakiJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 18.11.2025: Die Liebe der Rechtsanwältin Eri Kisaki
24 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Anhand eines alten Fotoalbums ihrer Eltern stellt Ran fest, dass der Jahrestag ihrer ersten Verabredung ansteht. Zur Feier des Tages bringt sie ihrer Mutter einen Blumenstrauß in die Kanzlei. Doch Eri ist davon wenig begeistert. Als sie einen Anruf erhält und zu einem geheimen Treffen aufbricht, wird Ran misstrauisch und folgt ihrer Mutter zu einem Café, wo diese sich mit einem unbekannten Mann trifft ...