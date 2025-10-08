Love-Story im Polizeihauptquartier - Die falsche Hochzeit (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 08.10.2025: Love-Story im Polizeihauptquartier - Die falsche Hochzeit (1)
23 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Takagi und Yumi geben sich als Brautpaar aus, um einen Mörder ausfindig zu machen, der es auf die echten Brautleute abgesehen hat. In einem Lagerhaus am Fluss wird die verkohlte Leiche eines Mannes gefunden, bei dem es sich um einen Hochzeitsgast handelt. Conan geht davon aus, dass der gesuchte Täter nun Zugang zu den Feierlichkeiten hat und sich bereits vor Ort befindet ...