Love-Story im Polizeihauptquartier - Die falsche Hochzeit (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 09.10.2025: Love-Story im Polizeihauptquartier - Die falsche Hochzeit (2)
27 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Die Polizei hält gemeinsam mit der echten Braut Ausschau nach nicht geladenen Gästen unter der Hochzeitsgesellschaft. Drei Männer fallen der Frau dabei besonders auf. Conan nimmt es selbst in die Hand, die Verdächtigen zu befragen, und hat schon bald ein klares Bild davon, wer der Mörder ist ...