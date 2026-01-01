Die Abenteuer von Max & Molly
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Die Abenteuer von Max & Molly
Max und Molly sind ein sehr ungewöhnliches Paar: für den coolen Pinguinjungen und die heißblütige Kängurudame werden ganz alltägliche Ereignisse zu faszinierenden Abenteuern. Eines Tages entdecken sie auf ihrer Insel ein fantastisches Fortbewegungsmittel: es sieht aus wie eine riesige Banane und kann nicht nur fliegen, sondern auch fahren und schwimmen. Woher kommt dieses unglaubliche Bananobil? Zum Glück können die beiden sich immer auf die Hilfe einer Gruppe von Experten verlassen: die sieben Knubbels, die neben Max und Molly die Insel bewohnen, gehören nämlich zu einer Gattung allwissender Lebewesen...