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Die Sterne lügen nicht

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 28.05.2026
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Folge 4: Die Sterne lügen nicht

49 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Freudig verkündet Yasmin, dass sie ihre große Liebe Lars heimlich in Las Vegas geheiratet hat. Wie ihre traditionsbewusste Familie diese Nachricht wohl auffassen wird? Unterdessen stapeln sich die Akten in der Kanzlei und Isa von Brede wird mit einem äußerst fragwürdigen Fall betraut: Die Nagelstudiobetreiberin Gerda Bender will den Wahrsager Timaios verklagen. Wegen seiner Prophezeiung hat sich die Frau angeblich in einen Mann verliebt, der sie nur ausbeuten will.

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