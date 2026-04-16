Nichts als die WahrheitJetzt ohne Werbung streamen
Die Kanzlei
Folge 6: Nichts als die Wahrheit
48 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
Isa von Brede sitzt weiterhin wegen Mordverdachts in U-Haft und wird dort zunehmend von ihren Mithäftlingen unter Druck gesetzt. Markus Gellert, Yasmin und Gudrun machen unterdessen Jagd auf den Geldverleiher Marco Sladic. Er könnte Egin wegen nicht zurückbezahlter Geldschulden umgebracht haben. Undercover verschaffen sich Yasmin und Gudrun Zutritt zu der Bar, in welcher der Kriminelle seine zwielichtigen Geschäfte betreibt ...
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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