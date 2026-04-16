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Die Kanzlei

Nichts als die Wahrheit

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 16.04.2026
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Folge 6: Nichts als die Wahrheit

48 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Isa von Brede sitzt weiterhin wegen Mordverdachts in U-Haft und wird dort zunehmend von ihren Mithäftlingen unter Druck gesetzt. Markus Gellert, Yasmin und Gudrun machen unterdessen Jagd auf den Geldverleiher Marco Sladic. Er könnte Egin wegen nicht zurückbezahlter Geldschulden umgebracht haben. Undercover verschaffen sich Yasmin und Gudrun Zutritt zu der Bar, in welcher der Kriminelle seine zwielichtigen Geschäfte betreibt ...

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