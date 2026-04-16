Die Kanzlei
Folge 7: Ein großer Fehler
49 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6
Isa von Brede ist inzwischen aus der U-Haft entlassen worden und ringt mit dem Gedanken, die Kanzlei für immer aufzugeben. Doch es gibt vielleicht noch Hoffnung: Markus Gellert schlägt der Anwältin vor, gemeinsam mit ihm eine neue Kanzlei zu gründen. Doch ist der Jurist auch der richtige Geschäftspartner für Isa? Unterdessen trifft eine neue Klientin im Büro ein. Monika Ziemann vermutet, dass ihr Vater durch einen Arztfehler verstorben ist und bittet um rechtlichen Beistand.
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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