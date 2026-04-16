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Die Kanzlei

Ein großer Fehler

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7vom 16.04.2026
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Die Kanzlei

Folge 7: Ein großer Fehler

49 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Isa von Brede ist inzwischen aus der U-Haft entlassen worden und ringt mit dem Gedanken, die Kanzlei für immer aufzugeben. Doch es gibt vielleicht noch Hoffnung: Markus Gellert schlägt der Anwältin vor, gemeinsam mit ihm eine neue Kanzlei zu gründen. Doch ist der Jurist auch der richtige Geschäftspartner für Isa? Unterdessen trifft eine neue Klientin im Büro ein. Monika Ziemann vermutet, dass ihr Vater durch einen Arztfehler verstorben ist und bittet um rechtlichen Beistand.

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