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Der nächste Zug

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8vom 16.04.2026
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Folge 8: Der nächste Zug

49 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 6

Markus Gellert arbeitet nun als Kanzleipartner mit Isa von Brede zusammen - und bittet die Anwältin bereits am ersten Arbeitstag um einen sehr gewagten Gefallen. Im Büro stapeln sich derweil die Fallakten: Isa vertritt die Ehefrau eines Lokführers, der mit seinem Zug einen Mann überfahren hat. Gellerts neuer Klient ist Yasmins Vater. Der Gastronom soll mit seinem Essen mehrere Lebensmittelvergiftungen verursacht haben.

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