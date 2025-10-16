Die Kanzlei
Folge 10: Familienbande
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Richter Greinert scheint in einer Gerichtsverhandlung alles dafür zu tun, den wegen Diebstahl und Körperverletzung angeklagten Fanol Komani zu entlasten. Als Isa von Brede den Juristen nach dem Prozess zur Rede stellt, reagiert dieser aggressiv und lässt nicht mit sich reden. Offenbar wird der als unbestechlich bekannte Richter von jemandem unter Druck gesetzt ...
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© OneGate Media GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren