SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 10vom 16.10.2025
Folge 10: Familienbande

49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Richter Greinert scheint in einer Gerichtsverhandlung alles dafür zu tun, den wegen Diebstahl und Körperverletzung angeklagten Fanol Komani zu entlasten. Als Isa von Brede den Juristen nach dem Prozess zur Rede stellt, reagiert dieser aggressiv und lässt nicht mit sich reden. Offenbar wird der als unbestechlich bekannte Richter von jemandem unter Druck gesetzt ...

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1 emotions
Alle 3 Staffeln und Folgen