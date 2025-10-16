Die Kanzlei
Folge 12: Blutgrätsche
Der Kicker Marco Verween hat Angst, dass die Fußballwelt von seiner Homosexualität erfährt. Ein Videoblogger namens Gunther Lüttich scheint bereits von Marcos sexueller Ausrichtung zu wissen und möchte ihn in einen Beitrag zum Thema "schwule Fußballer" mit aufnehmen. Jetzt bangt Verween um seine Karriere und bittet Anwalt Markus Gellert um Hilfe. Isa muss unterdessen Marco Sladic unter die Arme greifen. Sie soll ihm einen Steuerprüfer vom Leib halten.
