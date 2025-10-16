Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 13vom 16.10.2025
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6

Markus und Isa kämpfen für ihre Mandanten Cornelia und Lutz, doch die Chancen für einen Erfolg vor Gericht sind diesmal gering. Die Halbgeschwister wurden einst zu einer Haftstrafe von drei Monaten verurteilt, weil sie gemeinsam ein Kind gezeugt hatten. Sie kamen auf Bewährung wieder frei - unter der Prämisse, ihre Liebesbeziehung zu beenden. Nun jedoch ist Cornelia wieder von Lutz schwanger und beiden steht ein neuer Prozess bevor ...

Alle Staffeln im Überblick

