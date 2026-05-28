Die Kanzlei
Folge 5: Harte Zeiten
49 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Daniel Bienert droht Isa und Markus mit einer Anzeige wegen Mandantenverrats und zwingt die Anwälte zu einer Entschädigung in Höhe von 500.000 Euro. Gudrun und Yasmin tun nun alles dafür, der Kanzlei neue Klienten zu verschaffen, doch die lukrativen Fälle bleiben aus. Markus willigt ein, den Freund seiner Ex-Frau Sylvia zu verteidigen. Isa übernimmt die Vertretung von Marina Bischoff, die gegen eine Partneragentur vorgehen will.
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren