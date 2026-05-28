Die Kanzlei
Folge 7: Irrwege
49 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Isa vertritt Gerd Matuschek, der unter Mordverdacht steht. Er soll den Mediziner Dr. Weiland umgebracht haben, nachdem er ihn für den Tod seines Sohnes Björn verantwortlich machte. Die Beweise gegen Matuschek sind erdrückend: Eine Zeugin will ihn zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen haben. Gellert lässt sich unterdessen auf einen gewagten Deal mit der Kiezgröße Marco Sladic ein ...
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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