Folge 9: Hunger
50 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Gellert versucht, zwischen der 15-jährigen Milena und ihrer Mutter Annelie zu vermitteln. Eine Modelagentur möchte die Schülerin unter Vertrag nehmen. Annelie jedoch ist dagegen, denn sie fürchtet, dass ihre Tochter damit dem Schlankheitswahn der Modeindustrie verfallen wird. Isa nimmt sich derweil des Dönerladenbesitzers Galip an, der sich als Opfer von Internethetze sieht.
