Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Gefahren der Liebe

KultKrimiStaffel 3Folge 6vom 10.05.2000
Gefahren der Liebe

Gefahren der LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 6: Gefahren der Liebe

46 Min.Folge vom 10.05.2000Ab 12

Noch zwei Tage Arbeit, dann kann Maren endlich ihren Urlaub antreten: mit Anton vier Wochen auf Weltreise gehen! Doch die beziehungsfördernde Maßnahme droht kurz vor Abreise just an einem handfesten Streit zwischen Maren und Anton zu scheitern. Wutentbrannt kommt Maren zum Dienst. Und dann wird ihr auch noch gleich beim ersten Einsatz vor Augen geführt, wie schön Liebe sein kann: Ein junges Paar hat sich in den Kopf gesetzt, ihre Ehe im freien Fall zu schließen. Doch während des Fallschirmsprungs durchfährt den Bräutigam plötzlich ein Krampf, er kann die Führungsleine nicht mehr halten, der Schirm gerät ins Trudeln.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen