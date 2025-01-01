Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
1 StaffelAb 16
Über 11.000 Vermisstenfälle sind in Deutschland registriert, und täglich kommen neue hinzu. Daher wurde die Spezialeinheit der Wache Duisburg Nord rekrutiert. Das Team der Vermisstenfahnder besteht aus den beliebten Protagonisten der Ruhrpottwache: Sandra Fromme, Bora Aksu, Hannah Heldt, Can Yildiz, Vincent Berger. Und nicht zu vergessen der kickboxende Ermittler Michael Smolik, der täglich im Einsatz ist und die packendsten Fälle löst.