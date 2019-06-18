Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute
Folge 1: Geboren aus dem Krieg
53 Min.Folge vom 18.06.2019Ab 6
Als Kommunikationskanal zwischen China und Europa spielte die Seidenstraße eine enorme Rolle. Über sie wurden neben Waren auch kulturelle, religiöse und technologische Einflüsse ausgetauscht. Durch im Westen vorher unbekannte Kavalleriestrategien oder den Einsatz von Schwarzpulver wandelte sich sogar die Art der Kriegsführung. „Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute“ begibt sich in Folge 1 auf die Spuren römischer Krieger, unbeugsamer Hunnen, mittelalterlicher Ritter und mongolischer Reiternomaden.
