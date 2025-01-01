Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
1 StaffelAb 12
Robert und Beate sind ein stinknormales Ehepaar. Ganz im Gegensatz zu ihren Freunden, zu ihrer Familie und offensichtlich zu der gesamten restlichen Welt. Roberts Mutter Heidi findet ein Buch von Marie Kondo und will nun sämtliche Klamotten loswerden. Die Einladung bei Beates bester Freundin Paloma soll augenscheinlich in einem flotten Vierer enden. Und Beates Schwester Lisa entdeckt auf der Straße einen verwirrten, alten Mann - und will ihn "behalten". Jeden Freitag zwei neue Folgen!