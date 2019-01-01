Die Super-Makler - Top oder Flop?
Die Makler Christina und Tarek El Moussa gehen beim Häuserkauf stets auf volles Risiko. Aus Bruchbuden wollen sie Villen machen, um sie dann gewinnbringend weiterzuverkaufen.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Discovery Media Ventures Ltd., Bildrechte: 2019, Discovery, Inc. All Rights Reserved./
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren