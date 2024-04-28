Zum Inhalt springenBarrierefrei
DINNER DUELL

Ein Abend bei CrispyRob voller Überraschungen

Staffel 1Folge 2vom 28.04.2024
Ein Abend bei CrispyRob voller Überraschungen

Ein Abend bei CrispyRob voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 2: Ein Abend bei CrispyRob voller Überraschungen

59 Min.Folge vom 28.04.2024

In Folge zwei taucht CrispyRob tief in seine russischen Wurzeln ein und präsentiert ein Menü, das Tradition und Überraschung vereint. Er zeigt beeindruckende Kochkünste und bringt eine besondere Überraschung ins Spiel, die während des Dinners enthüllt wird und die Spannung steigert. Diese könnte entscheidend die Bewertungen von Max, Sturmwaffel und Bernd Zehner beeinflussen. Wie werden sie reagieren und wie wird sich das auf die Punktevergabe auswirken?

