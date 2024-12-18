Reperatur im Imbiss / Zu Gast: Jan DelayJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 9: Reperatur im Imbiss / Zu Gast: Jan Delay
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Letzte Folge der 13. Staffel. Themen sind u.a.: Die Renovierung der Imbissbude nach Schwelbrand; die Griechenlandkrise und die Vaterschaft von Jean Pütz. Zu Gast: Jan Delay. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 25. April 2010.
