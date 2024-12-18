Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche will seinen Deckel bezahlen / Zu Gast: Ailton und Daniel van Buyten

DittscheStaffel 5Folge 10vom 18.12.2024
Dittsche will seinen Deckel bezahlen / Zu Gast: Ailton und Daniel van Buyten

Dittsche will seinen Deckel bezahlen / Zu Gast: Ailton und Daniel van BuytenJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 10: Dittsche will seinen Deckel bezahlen / Zu Gast: Ailton und Daniel van Buyten

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! HSV-Spieler Aílton betritt den Imbiss und bestellt Bier für die Mannschaft. Als dann noch Team-Kollege Daniel van Buyten den Raum betritt, ist Dittsche nicht mehr zu halten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen