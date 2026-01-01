$HZ wir müssen reden
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit Joyn PLUS+ ohne Werbung schauen
$HZ wir müssen reden
Kimisinamood is back - und es ist Zeit, zu reden. Kims Lieblingsthema bleibt zwar immer noch sie selbst, trotzdem darf es ab und zu auch um andere gehen. Deshalb holt sie sich jede Woche Gäste ins Studio, mit denen wirklich mal geredet werden muss. Denn weil niemand diesen Talk so liefert wie sie, macht sie es jetzt einfach selbst. Deutschland hat lange genug gewartet, Kimisinamood ist wieder da und sie hat Redebedarf. $HZ wir müssen reden - “Der einzige Podcast den du hören musst”, Immer donnerstags, 21:21 Uhr, überall wo es Podcasts gibt und als Videopodcast auf Spotify & YouTube!