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Wenn sie böse war, war sie wirklich, wirklich böse

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 14.10.2025
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Folge 1: Wenn sie böse war, war sie wirklich, wirklich böse

56 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Nach dem Zweiten Weltkrieg und einem schweren Schicksalsschlag sucht Kate Galloway einen Neuanfang in London. Doch eine Nacht ändert alles und sie gerät in einen Strudel von Ereignissen. Violet Davies kämpft unterdessen darum, sich als Polizistin in einer von Männern dominierten Welt zu beweisen.

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