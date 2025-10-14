Wenn sie böse war, war sie wirklich, wirklich böseJetzt ohne Werbung streamen
Dope Girls
Folge 1: Wenn sie böse war, war sie wirklich, wirklich böse
56 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Nach dem Zweiten Weltkrieg und einem schweren Schicksalsschlag sucht Kate Galloway einen Neuanfang in London. Doch eine Nacht ändert alles und sie gerät in einen Strudel von Ereignissen. Violet Davies kämpft unterdessen darum, sich als Polizistin in einer von Männern dominierten Welt zu beweisen.
Alle Staffeln im Überblick
Dope Girls
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
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