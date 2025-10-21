Ein schmutziger Maulwurf in einem schmutzigen LochJetzt ohne Werbung streamen
Dope Girls
Folge 3: Ein schmutziger Maulwurf in einem schmutzigen Loch
52 Min.Ab 12
In London der Nachkriegszeit eröffnet eine Mutter einen Nachtclub, um ihre Töchter zu unterstützen. Schnell gerät sie ins Visier von Gangstern, die ihr Geschäft bedrohen. Auch die Polizei macht ihr das Leben schwer. Sie setzt alles daran, ihren Club zu retten, doch die Herausforderungen scheinen unüberwindbar.
Genre:Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
