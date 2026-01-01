Drei kleine Engel
Drei kleine Engel
Rachel, Josh und Sammy sind drei kleine Engel, die auf die Erde geschickt wurden, um Kinder vor so allerlei Unglück zu bewahren. Die süßen Drei erleben tausend spannende Abenteuer und lustige Geschichten und lernen dabei eine Menge über die Eigenarten der menschlichen Erdenbürger. Regelmäßig schweben sie zurück zu ihrem freundlichen Chef, dem Superengel, um über die vielen erstaunlichen neuen Erkenntnisse zu berichten. Aber nicht nur die drei kleinen Engel erfahren viel Neues – auch Kinder lernen hier wichtige Dinge über das Leben und vor allem das Zusammenleben mit anderen Menschen.