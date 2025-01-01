Ein Fall für Zwei
20 StaffelnAb 12
Ein Fall für Zwei
Man nehme einen Fall, in dem alle Indizien auf eine unschuldige Person hinweisen, einen gewieften Anwalt und einen scharfsichtigen Privatdetektiv - fertig ist der „Fall für Zwei“. Privatdetektiv Josef Matula und sein Partner, ein Rechtsanwalt, werden dann tätig, wenn ein Klient verzweifelt in der Klemme steckt. Auf der Suche nach der Wahrheit müssen sie allerdings nicht selten hinter dem Rücken der Polizei agieren.