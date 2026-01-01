Ein Leben für die Schönheit
6 Staffeln
Ab 12
Vaginaliftings, Needlings, Bodylifts, Bruststraffungen und Co. Die Beautydocs Sabine Apfolterer, Artur Worseg und Jörg Knabl kennen die Trends und die ausgefallenen Wünsche ihrer Patientenschaft. Weltweit ist das Geschäft mit der Schönheit ein Millardenmarkt. Laut der Internationalen Gesellschaft für plastische Chirurgie werden jährlich rund 25 Millionen Schönheitseingriffe durchgeführt. Wir begleiten die Chirurgen bei schwierigen Operationen und verfolgen den Leidensweg den viele Patienten für die Schönheit durchleben mussten.