Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Einstein

Fallout (1)

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 1vom 07.11.2019
Joyn+
Fallout (1)

Fallout (1)Jetzt ohne Werbung streamen

Einstein

Folge 1: Fallout (1)

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

72 Stunden hat Oberkommissar Tremmel, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Regina Klevens droht, eine Bombe zu zünden, sollte sich der Atomnetzbetreiber AKM nicht öffentlich zu einem vertuschten Fehler aus der Vergangenheit bekennen. Für ihre Fehde entführt sie Elena und Einstein, der die Bombe für sie bauen soll. So beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Kommissarin und das Genie wieder gezwungen sind, enger zusammenzuarbeiten, als ihnen eigentlich lieb ist.

Alle Staffeln im Überblick

Einstein
SAT.1 emotions
Einstein

Einstein

Alle 3 Staffeln und Folgen