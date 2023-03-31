Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eligella Winter Games - Live-Show

JoynStaffel 1Folge 1vom 31.03.2023
Folge 1: Eligella Winter Games - Live-Show

373 Min.Folge vom 31.03.2023Ab 12

Ein Kampf um Ruhm und Ehre: Am 31. März 2023 entscheidet sich live im malerischen Sankt Moritz bei den ELIGELLA WINTER GAMES, wer der oder die Beste ist. Zwölf Content Creator*innen treten, aufgeteilt in drei Teams, gegeneinander an. Welches Team beeindruckt mit einmaligem Geschick und Wissen und holt den Sieg?

