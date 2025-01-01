Staffel 2Folge 10
Anderssein ist ganz schön spannend
Emily Erdbeer
Folge 10: Anderssein ist ganz schön spannend
21 Min.
Pfefferminz Diva will "die Neue", Bonnie Blaubeere, ausschließen, weil sie anders aussieht, lebt und spricht als die anderen. Als eine Verkleidungs-Party veranstaltet wird, überredet Emily die anderen dazu, Pfefferminz Diva einen Streich zu spielen. So möchte sie ihr den Wert des Andersseins vor Augen führen.
