Staffel 3Folge 3
Emily Erdbeer
Folge 3: Die Fee Margottchen
22 Min.
Emily und ihre Tiere entdecken beim Beerensuchen eine kleine Fee zwischen den Zweigen. Als die Fee feststellt, wie nett und hilfsbereit Emily ist, beschließt sie, das Mädchen auszunutzen. Die Fee gibt vor, sich verletzt zu haben, damit Emily sie mit nach Hause nimmt, um sie zu pflegen.
