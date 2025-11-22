FBI: Most Wanted
Folge 2: Leid und Sühne
42 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Remy und sein Team sind einem Killer-Duo auf der Spur, das einen blutigen Rachefeldzug führt. Wie sich herausstellt, handelt es sich um eine junge Frau und ihren Vater, die es auf Mitglieder des amerikanischen Geheimdienstes abgesehen haben. Als schließlich Rays Vater ins Visier der Täter gerät, muss das FBI schnell handeln, um sein Leben zu retten.
