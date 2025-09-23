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FBI: Most Wanted

Vier Leichen

Kabel EinsStaffel 6Folge 15vom 23.09.2025
Vier Leichen

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FBI: Most Wanted

Folge 15: Vier Leichen

41 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12

Eine neue Mordserie gibt dem FBI Rätsel auf. Remy und sein Team ermitteln zunächst in alle Richtungen. Schnell wird jedoch klar, dass es sich um ein und denselben Täter handeln muss. Eine Spur führt die Agenten zu einer jungen Frau, die scheinbar noch eine Rechnung mit den Opfern offen hatte. Dabei ahnen sie nicht, wie viele weitere Männer bereits in Gefahr schweben ?

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