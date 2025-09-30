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FBI: Most Wanted

Toxisches Verhalten

Kabel EinsStaffel 6Folge 16vom 30.09.2025
Toxisches Verhalten

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FBI: Most Wanted

Folge 16: Toxisches Verhalten

41 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Remy und sein Team müssen eine Reihe ungeklärter Todesfälle aufdecken. Die Opfer wurden offenbar alle vergiftet. Als die Mordserie nicht abreißt, geraten die Ermittler gehörig unter Druck. Schon bald kommen die Agenten einem Krankenpfleger auf die Spur, der ein Motiv zu haben scheint. Können sie ihm das Handwerk legen, bevor noch weitere Menschen zu Schaden kommen?

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