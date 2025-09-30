FBI: Most Wanted
Folge 16: Toxisches Verhalten
41 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Remy und sein Team müssen eine Reihe ungeklärter Todesfälle aufdecken. Die Opfer wurden offenbar alle vergiftet. Als die Mordserie nicht abreißt, geraten die Ermittler gehörig unter Druck. Schon bald kommen die Agenten einem Krankenpfleger auf die Spur, der ein Motiv zu haben scheint. Können sie ihm das Handwerk legen, bevor noch weitere Menschen zu Schaden kommen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren